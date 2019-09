Kotimaa

Ilmajoella levisi muurahaishappoa tielle

Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla noin kuution verran muurahaishappoa on levinnyt säiliöstä tielle noin 50 metrin matkalle, pelastuslaitos ilmoittaa. Traktorin lavalta oli tippunut kaksi säiliötä. Toinen säiliö on toistaiseksi täynnä. Torjuntatoimet Riihitiellä ovat parhaillaan käynnissä. Tie on sisääntuloväylä Ilmajoen keskustaan.Liikenne tiellä 701 on poikki Huissin ja Ilmajoen välillä torjuntatöiden ajan.Puoli yhden aikaan iltapäivällä päivystävä palomestari Juha Koski arvioi, että torjunta kestää ainakin vielä pari tuntia.– Nyt vasta neutraloidaan ainetta maantieltä pois. Imeytysaine savuaa, mutta se neutraloi muurahaishapon, hän sanoo STT:lle.Neutraloinnin jälkeen muurahaishappo kerätään pois, jonka jälkeen tielle levitetään vielä toinen kerros imeytysainetta. Lopulta tietä on tarkoitus pestä.Torjuntatöihin ja liikenteen ohjaukseen osallistuu parikymmentä henkeä.Muurahaishappo on väritön, pistävänhajuinen neste, joka savuaa ja muodostaa sumua. Se syövyttää myös useita metalleja kuten alumiinia, lyijyä ja valurautaa.