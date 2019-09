Kotimaa

Paavo Lipponen tilittää HS:ssa: ”Jättimäinen hirviö” ajaa Helsingin kohti tuhoa

Entinen pääministeri Paavo Lipponen on huolissaan osasta Helsingin suuria keskustahankkeita. Hänen mukaansa ne voivat johtaa jopa ”kaupunkikatastrofiin”.

Taustalla syvä kiinnostus arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua kohtaan