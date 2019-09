Kotimaa

Korkeapaine vahvistuu – luvassa aurinkoista säätä

Pohjois-Suomen yli kaakkoon liikkuu myös sadealue. Maan keskiosassa sää on poutaista, aurinkoisinta on Pohjanmaalla.Päivälämpötila on 5 - 10 astetta, Lapissa paikoin alempi.Torstaina korkeapaine vahvistuu Suomen länsipuolella. Sää on poutaista ja lännessä monin paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsaampaa.Päivälämpötila kohoaa lännen aurinkoisilla alueilla 10 asteen yläpuolelle, muualla maassa jäädään 5 - 10 asteen välille.Sää jatkuu poutaisena koko maassa. Pilvisyys vaihtelee, aurinko näyttäytyy monin paikoin.Päivälämpötila on aurinkoisilla alueilla 12 - 14 astetta, muualla noin 10 astetta.