HS:n kysely: Lähes puolet suomalaisista valmiina tinkimään elintasostaan ilmastonmuutoksen vuoksi

25.9. 3:31

Ilmastonmuutos Lähes puolet suomalaisista ajattelee, että Suomen tulee olla ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä, kertoo Helsingin Sanomien teettämä kysely.

Lähes puolet on myös valmiita tinkimään omasta elintasostaan ilmastonmuutoksen vuoksi.



Toisaalta kyselyn perusteella suomalaiset jakautuvat ilmastokysymyksissä kahteen leiriin. 45 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että monia ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioitellaan julkisuudessa.



Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 099 henkilöä. Internetpaneelissa elo–syyskuun vaihteessa tehdyn kyselyn virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.