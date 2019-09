Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Ikäviä tosiasioita pilatusta koulusta

Vuoden 2001 tasolla ei olla, mutta vuoden 2012 tasolla ollaan. Parannettavaa on, mutta hätää ei ole.

Viime

En ole