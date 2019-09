Kotimaa

Varusmiehet ja -naiset kertoivat mieli­piteensä intin yhteis­tuvista – yksi huolenaihe nousi ylitse muiden

Voit katsoa artikkelin videosta, miten Kaartin jääkärirykmentin esikunta- ja viestikomppanian viestilinjan aliupseerioppilaat kommentoivat Puolustusvoimien valmistelemaa yhteistupakokeilua.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naisten tupa













Miesten tupa









Tilat ja yksityisyys

Tupa-arki ja läpänheitto