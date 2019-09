71-vuotias jämsäläismies kiipesi tulipalotalon parvekkeelle ja pelasti puolituttunsa, kun liekit löivät jo ikkunoista

Kotimaa

71-vuotias jämsäläismies tuli kreivin aikaan paikalle ja pelasti parvekkeelle tulipaloa pakoon tulleen puolituttunsa ennen pelastuslaitoksen saapumista.– Kaveri on tullut käytävää pitkin tuuletusparvekkeelle, mutta ei päässyt enää takaisin, koska siellä oli niin paljon savua ja liekkiä löi jo ikkunoista, hän kertoo.Kyseessä oli suuri kaksikerroksinen 1950-luvun puutalo, joka syttyi tuleen Jämsän keskustassa Vuorikujalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen noin puoli neljältä tiistaina. Palossa on poliisin mukaan kuollut yksi mies. Pelastuslaitos pelasti rakennuksesta kaksi henkilöä. Rakennuksesta oli pelastuslaitoksen mukaan lisäksi evakuoitu noin kymmenen ihmistä.Lähistöllä asuva jämsäläismies ajoi lähistöllä autoa, kun hän havaitsi voimakasta savua ja meni katsomaan, mikä on tilanne.– Puolituttu kaveri huusi ja sanoi, että tikapuut olisi tuolla autohallissa, jos pystyisi hakemaan.– Hän sanoi, ettei hän uskalla tulla, niin kiipesin tikapuiden kanssa sitten hänen kaveriksi ja tultiin sieltä peräkanaa alas.Matkaa alas oli muutama metri, joten jatkotikkaita piti käyttää. Mies on vanha vapaapalokuntalainen, joten hän tiesi hyvin, miten toimia tulipalossa.– En halua itseäni siitä jalustalle nostaa. Se on auttamista.Kun palokunta tuli paikalle, hän siirtyi pois tulipaloalueelta. Poliisi ja palokunta uskovat, että rakennus tuhoutuu palossa täysin.