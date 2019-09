Naisen tuntien piina omassa kodissaan: Avopuoliso piti vankina, loksautteli asetta ja tivasi vieraasta miehestä

Kotimaa

Naisen tuntien piina omassa kodissaan: Avopuoliso piti vankina, loksautteli asetta ja tivasi vieraasta miehest

Huumehuuruinen avopuoliso piti naista vankina tuntien ajan, tivasi vieraasta miehestä makuuhuoneessa, loksautteli asetta ja uhkasi iskeä huumepiikillä. Nainen pelkäsi kuolevansa joko ampuma-aseen luotiin tai huumausaineen yliannostukseen.Rovaniemen hovioikeus tuomitsi 26-vuotiaan miehen 11 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen vapaudenriistosta, pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus oli tuominnut miehen aiemmin 1,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, mutta hovioikeus katsoi, ettei miehen aiempia ehdollisia vankeusrangaistuksia panna täytäntöön. Hovioikeuden mukaan se johtaisi ”kohtuuttomaan lopputulokseen”.Mies on aiemmin syyllistynyt mm. ampuma-aserikokseen, pahoinpitelyyn ja laittomiin uhkauksiin. Käräjäoikeuden mukaan mies ei ole aiemmista ehdollista vankeusrangaistuksista ”kunnostautunut”.Tapahtumat saivat alkunsa naisen omassa kodissa keskellä yötä kesällä 2017. Hänen aviopuolisonsa oli siellä käyttänyt huumausainetta yhdessä toisen miehen kanssa. Naisen mukaan mies oli ollut ”hyvin sekava”. Nainen oli asunnon makuuhuoneessa, kun mies tuli sinne syyttämään häntä ensin sängyn siirtämisestä ja sitten vieraan miehen piilottelemisesta makuuhuoneessa.Mies repi naisen hiuksista lattialle. Olohuoneessa mies löi naista useasti kasvoihin ja tivasi vieraasta miehestä. Hän osoitti toimintakuntoisella pienoiskiväärillä polveen ja vatsaan ja uhkasi tappaa.Nainen kertoi, kuinka mies laski sekunteja siihen, kun hän ampuisi naisen. Mies kosketteli aseen lukkoa ja nainen kuuli ”loksahtelevan” äänen.Jossakin vaiheessa mies piikitti itseensä huumetta. Ruiskuun jäi noin puolet. Mies uhkasi piikittää loput naiseen. Nainen pelkäsi kuolevansa yliannostukseen.Mies sai naisen mukaan voimakkaita hallusinaatioita ja jossakin vaiheessa näki harhoissaan mm. poliisin Karhuryhmän lähestyvän heidän asuntoaan.Sokissa ollut nainen pakeni asunnosta, kun molemmat miehet nukahtivat. Mies oli ottanut naiselta puhelimen pois, joten hän ei voinut asunnosta hälyttää apua. Naisen mukaan hänen piinansa kesti aamuyhdestä aamukuuteen.Hän hakeutui lääkäriin samana aamuna ennen yhdeksää. Lääkäri kirjasi ylös mustelmat ja ruhjeet. Nainen itse ei ollut alkoholin eikä huumausaineen vaikutuksen alainen. Nainen kertoi lääkärille henkisestä järkytyksestään ja kuolemanpelostaan. Lääkäri piti naisen tilannetta hengenvaarallisena ja arvaamattomana.Tapahtuma jätti syvät jäljet naiseen. Hän oli pitkään sairauslomalla ja joutui keskeyttämään opintonsa.Mies kertoi oikeudessa, että hän oli tapahtuma-aikaan voimakkaasti huumausaineiden vaikutuksen alaisena ja hänellä oli aistiharhoja ja hallusinaatioita. Hovioikeudessa hän vetosi siihen, että hän on mukana työkokeilussa ja on sitoutunut päihteettömyyteen ja vaati muun muassa, että rangaistusta alennettaisiin ja se tuomittaisiin ehdollisena.Mies joutuu maksamaan naiselle kärsimyksestä 2 500 euroa, traumaperäisestä stressihäiriöstä 3 500 euroa ja kivusta, särystä 600 euroa.