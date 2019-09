Kotimaa

Estonian hylyllä poikkeuksellista toimintaa – viranomaiset epäilevät, että hautarauhaa on rikottu

Estonian hylyn tuntumassa on käynyt sukellustukialus.

Rajavartiolaitos ja Länsi-Suomen merivartiosto epäilevät, että Estonian hautarauhaa on rikottu. Viranomaiset tiedottavat, että Saksan lipun alla purjehtineen sukellustukialuksen epäillään saapuneen maanantaina iltapäivällä Estonian hylylle.Rajavartiolaitoksen alus oli alueella, otti yhteyttä sukellustukialukseen ja kehotti sitä olemaan loukkaamatta hautarauhaa. Kehotuksesta huolimatta saksalaisalus Fritz Reuter laski mereen todennäköisesti sukellusrobotin, joka nostettiin myöhään illalla ylös.Rajavartiolaitos ilmoittaa, että se dokumentoi tapahtumat ja on kertonut asiasta Saksan viranomaisille.Estonian uppoamisesta syysmyrskyssä 1994 tulee pian kuluneeksi 25 vuotta. Onnettomuudessa Utön edustalla kuoli 852 ihmistä. Alus oli matkalla Tallinnasta Tukholmaan.Estonian hylky on kansainvälisellä merialueella, mutta Suomen talousvyöhykkeellä.