Sarjakaaharin epäillään ajaneen reilussa kahdessa kuukaudessa liki 30 kertaa ylinopeutta – poliisi voimaton: ”Olen ihan vilpittömästi huolissani”

Kotimaa

Sarjakaaharin epäillään ajaneen reilussa kahdessa kuukaudessa liki 30 kertaa ylinopeutta – poliisi voimaton: ”

Pastersteinin mukaan saman henkilön epäillään syyllistyneen heinäkuun puolenvälin jälkeen peräti 29 kertaa monentasoisiin ylinopeuksiin.Pastersteinin mukaan epäillyt rikkeet ovat tapahtuneet pääkaupunkiseudulla. Joukossa on myös useita epäiltyjä törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia. Tästä huolimatta kaaharin toiminnan keskeyttäminen oli Pastersteinin mukaan poliisille sallittujen pakkokeinojen puitteissa mahdotonta.– Aloin valmistelemaan hänen autonsa takavarikointia rikoksentekovälineenä. Mutta keskusteltuani syyttäjän kanssa tulimme siihen tulokseen, että taustalla pitäisi olla vahvistettuja tuomioita vastaavista teoista, Pasterstein selittää Ilta-Sanomille.Vahvistettujen tuomioiden puuttuessa kaahari sai siis jatkaa autoiluaan omalla autollaan. Ajo-oikeus kyseiseltä henkilöltä oli evätty Pastersteinin mukaan jo aiemmin, mutta tämä ei kaaharia ole näyttänyt hidastavan.Suuri osa rikkeistä on Pastersteinin mukaan tapahtunut öiseen aikaan, mutta kaahausta on tapahtunut myös aamupäivällä.– Olen ihan vilpittömästi huolissani siitä, että kuka tässä joutuu lopulta uhriksi. Todennäköisyys siihen, että joku loukkaantuu tai kuolee onnettomuudessa, kasvaa koko ajan.Esimerkiksi rikoksia uusivilta rattijuopoilta autoja on takavarikoitu. Ylinopeutta toistuvasti ajavien kohdalla keinoa ei sen sijaan ole tiettävästi käytetty, sillä liikennerikkomus on sellaiseen liian lievä.– Minun tiedossani ei ole että keneltäkään olisi takavarikoitua autoa ylinopeuksien takia. Nyt olisin niin toiminut, mutta keino ei tässä tilanteessa onnistunut.Pastersteinin mukaan tekoihin liittyy myös esimerkiksi varastetuilla kilvillä ajamista. Kuljettaja on joutunut lisäksi useisiin onnettomuuksiin, joita tutkitaan Länsi-Uudenmaan poliisissa.Tilanne kyseisen kaaharin osalta saattaa siis pian muuttua. Ilta-Sanomat ei ole vielä tavoittanut onnettomuuksien tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa.