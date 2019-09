Tuntematon mies löi bussia odottanutta teräaseella kasvoihin keskellä päivää Espoossa – ”Onhan tämä varsin poikkeuksellista”

Kotimaa

Epäillyllä noin 35-vuotiaalla espoolaismiehellä on aiempaa rikostaustaa.

keski-ikäinen mies sai vakavan silmävamman, kun hänelle tuntematon mies löi häntä kasvoihin teräaseella keskellä päivää. Tapaus sattui Espoon Tapiolassa Merituulentiellä kello 16. Keski-ikäinen mies oli viikko sitten maanantaina bussipysäkillä ja odotti linja-autoa.– Onhan tämä varsin poikkeuksellinen tapaus, tutkinnanjohtaja Ilmari Hallamaa kuvaa tapausta.Poikkeuksellista oli Hallamaan mukaan se, että puukotus kohdistui tuntemattomaan henkilöön. Poikkeuksellista oli myös vuorokauden aika ja tapahtumien tekopaikka.Hallamaa ei kerro, oliko pysäkillä muita ihmisiä.Poliisi kertoi tiistaina ottaneensa teosta epäiltynä kiinni noin 35-vuotiaan espoolaismiehen. Miehellä on Hallamaan mukaan aiempaa rikostaustaa.Mies on kuulusteluissa tunnustanut teon. Häntä epäillään törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä vammantuottamuksesta.Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on määrännyt miehen tutkintavankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä.