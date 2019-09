Kotimaa

Romaniperhettä ei palveltu huoltoasemalla Vantaalla – työntekijälle syyte syrjinnästä

Syyttäjä

on nostanut työntekijää vastaan syytteen syrjinnästä jutussa, jossa romaniperhettä kieltäydyttiin palvelemasta vantaalaisella huoltoasemalla. Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston tiedotteen mukaan työntekijän on kiistänyt epäillyn rikoksen.Huoltoaseman yrittäjän osalta syyttäjä päätti jättää syytteen nostamatta, sillä näyttöä rikoksesta ei ollut.Tapaus sattui Neste-asemalla viime vuoden toukokuussa. Poliisi on aiemmin kertonut, että romaniperheen ei sallittu tankata autoaan ja maksaa kassalla, vaan heitä vaadittiin käyttämään seteli- tai korttiautomaattia.Mies kuvasi myyjän kanssa käydyn keskustelun videolle. Neste puolestaan julkaisi tapauksen jälkeen Youtubessa videon, jolla yhtiön kerrottiin ryhtyvän toimiin syrjinnän kitkemiseksi.