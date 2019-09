Kotimaa

Raju väite Jessikka Aron Putinin trollit -kirjassa: Venäjän ”myyrä” löytyi Yleisradiosta

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

Aro





Myyrä-sana

IS kysyi

IS kysyi

Yleisradion

IS oli

Aro