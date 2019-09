Kotimaa

Kuluttajaviranomainen Tjäreborgin toiminnan jatkumisesta: ”Seuraamme tarkasti tilannetta”

Tjäreborg tiedotti myöhään maanantai-iltana, että yhtiö jatkaa toimintaansa emoyhtiö Thomas Cookin konkurssista huolimatta.Tjäreborgilta kerrottiin, että yhtiö onnistui varmistamaan toimintansa jatkon pankkien, rahoittajien ja takaajien avulla.Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) pääjohtaja Kirsi Leivo https://www.is.fi/haku/?query=kirsi+leivo kertoo keskustelleensa Tjäreborgin tilanteesta yhtiön toimitusjohtajan kanssa.– Tilanne on se, että huomenna toiminta jatkuu ja huomisille lähtijöille järjestetään lennot. Lisäksi Tjäreborg järjestää paluulennot ja ilmoittaa tekstiviestillä, jos näissä on poikkeamia.Leivon mukaan Tjäreborg on järjestänyt maanantaina ilman lentoa jääneille majoituksen. Ulkomailla lennolta jääneille yritetään myös järjestää lento kotiin jo tiistaiksi.– Vaikuttaa siltä, että tässä haetaan pidempiaikaista ratkaisua. Näyttää siltä, että Tjäreborgin pohjoismaiset toiminnot yritetään pelastaa ja Tjäreborgin toiminta jatkuu.

Eli onko yhtiö aivan selvillä vesillä?

– Seuraamme tarkasti tilannetta ja selvitämme, mihin tämä ensimmäinen tieto perustuu. Jatkamme keskustelua huomenna. Nyt meidän velvollisuuteemme on seurata jatkuvasti, etteivät he ajaudu maksukyvyttömyyteen, Leivo sanoo.