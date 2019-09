Kotimaa

Viranomainen varoittaa: älä tee tätä virhettä, jos olet varannut Tjäreborgilta matkan

”Ei missään nimessä kannata lähteä peruuttamaan matkoja”

”Keskitytään tämän päivän lentoihin”

Matkatoimisto Tjäreborg on perunut Suomesta maanantaina lähtevät lentonsa brittiläisen emoyhtiönsä Thomas Cookin konkurssin vuoksi. Tjäreborgin kautta matkan varanneiden suomalaisten lomien kohtalo on edelleen epäselvä. Kaikki Tjäreborgin maanantaina lähtevät lennot ja lomamatkat on peruttu.Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan ulkomailla on Tjäreborgin kautta tällä hetkellä liki 2900 suomalaista. Kaikki heistä ovat Etelä-Euroopan alueen maissa, kuten Kyproksella ja Turkissa.Tjäreborgilla oli maanantaina tarkoitus olla 525 lähtevää matkustajaa ja 413 palaavaa matkustajaa.Yhtiö kertoo ensisijaisesti pyrkivänsä ratkaisemaan tilanteen niiden asiakkaiden osalta, joiden matkan lähtöpäivä on lähipäivinä tai jotka ovat lomakohteessa. Tjäreborg on myynyt tuhansia lentoja, ja matkoja on voinut ostaa ensi kesään asti.KKV ja Tjäreborg kertovat, että tilanne ei kuitenkaan vaikuta Tjäreborgin kautta ostettuihin reittilentoihin. KKV neuvoo, että reittilennot ostaneiden ja niihin liittyvät matkajärjestelyt hoitaneiden kannattaa jatkaa matkaansa suunnitellusti.Reittilento tarkoittaa lentoa, johon myydään lippuja eri myyntikanavissa ja johon voidaan yhdistää jatkolentoja. Charter- eli tilauslennon puolestaan ostaa lentoyhtiöltä matkanjärjestäjä, kuten esimerkiksi matkatoimisto.Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttaja-asiamies Katri Väänänen https://www.is.fi/haku/?query=katri+vaananen kehottaa epätietoisia matkustajia olemaan tekemättä hätiköityjä päätöksiä, sillä ne voivat tulla kalliiksi.– Tällä hetkellä ei missään nimessä kannata lähteä peruuttamaan matkoja. Jos matkan peruuttaa tällä hetkellä, yrityksen ei tarvitse maksaa koko matkaa takaisin, vaan se voi pidättää summasta huomattavan osan, niin sanotun peruutusmaksun. Joten nyt kannattaa kaikessa rauhassa odottaa vähän aikaa, mitä tapahtuu.KKV:n mukaan matkustajien ei kannata alkaa itse järjestellä paluukuljetuksia, koska niitä ei välttämättä korvata. Jos hotellit alkavat pyytää lisämaksuja, kannattaa niistä kieltäytyä ja pyytää lisäneuvoja KKV:lta.Tjäreborgin kautta varattuja matkoja suojelevat matkapakettilaki ja vakuusrekisteri. Peruuntuneiden ja keskeytyneiden matkojen kulut korvataan asiakkaille vakuudesta, jonka Tjäreborg on suorittanut KKV:lle. Vakuudesta maksetaan etukäteen maksetut matkat, varausmaksut ja keskeytyneistä matkoista saamatta jääneet palvelut.Myös matkoille lähdössä oleville asiakkaille KKV tulee antamaan ohjeet siitä, miten rahoja voi hakea takaisin. Jos matkan on ostanut luottokortilla, voi kääntyä luottokorttiyhtiön puoleen ja vaatia maksun palautusta.– Jos toiminta jatkuu, niin lomat toteutuvat sovitulla tavalla. Jos tulee konkurssitilanne niin meidän vakuudesta saa haettua rahoja takaisin. Meillä on ihan riittävät vakuudet ja ihmiset saavat täysimääräisesti rahansa takaisin. Meillä on toimintaohjeita verkkosivuilla ja lomakkeet takaisinmaksua varten.KKV on jo neuvotellut Finnairin kanssa, miten kuluttajat saadaan konkurssitilanteessa kuljetettua kotiin. Myös Tjäreborg on kertonut järjestävänsä matkustajille paluulentoja.– Olemme tietysti varautuneita niin, että jos yritys ajautuu maksukyvyttömäksi, pystymme heti toimimaan, Väänänen sanoo.Tjäreborg on vielä vaitonainen, millä aikataululla asiakkaille tiedotetaan tulevista lomista. Yhtiö kuitenkin kehottaa asiakkaita KKV:n tapaan odottamaan lisätietoja rauhassa.

Tjäreborgin myyntijohtaja Saana Ruonala, miten Tjäreborgilta matkan varanneiden kuluttajien pitää toimia?

– Kannattaa seurata meidän nettisivujen informaatiota, jota päivitetään jatkuvasti. Asiakkaita tullaan myös tiedottamaan tekstiviestein tilanteesta.

Onko asiakkailla iltaan mennessä tieto huomisista lennoista?

– En osaa sanoa mitään aikaväliä tässä kohtaa. On tietenkin tavoitteena, että asiakkailla olisi selvyys lennoista huomiseen aamuun mennessä.

Ihmiset ovat ostaneet matkoja pitkien aikojen päähän. Millaisella aikatauluilla tulevien lomien kohtalosta tiedotetaan?

– Siihenkään en osaa tässä kohtaa sanoa mitään. Nyt keskitytään tämän päivän lentoihin ja työstetään myös tulevaisuutta. Heti, kun tiedämme lisää niin informoimme asiakkaita ja tiedotamme myös nettisivuillemme tilanteesta.Tjäreborgin nettisivujen lisäksi asiakkaiden kannattaa seurata myös KKV:n verkkosivuja. Virasto kokoaa Tjäreborgin matkoilla oleville asiakkaille tietopakettia nettisivuilleen. Ongelmatilanteissa tietoja annetaan erikseen puhelinnumerosta +358295053193.