Kotimaa

Nainen jakoi varatun Tinder-tuttunsa kuvan ja viestejä Facebookissa – käräjäoikeus antoi sakkoja

Nainen: Halusin vain vaimon tietävän

Lapin käräjäoikeus on tuominnut sakkoihin naisen, joka oli julkaissut Facebookissa kuvia deittisovellus Tinderissä tapaamastaan miehestä sekä heidän keskusteluistaan. Syyttäjän mukaan nainen yritti saada selville miehen ja tämän puolison henkilöllisyyden.Nainen ja mies olivat keskustelleet Tinderissä kun ilmeni, että mies on parisuhteessa. Oikeudelle mies kertoi, ettei ollut naimisissa, mutta oli käyttänyt Tinder-keskusteluissa sanaa "vaimo".Nainen ilmoitti miehelle, että laittaa Tinder-keskustelun Facebookiin noin 60 000 jäsenen CIA naisten olohuone -nimiseen ryhmään, jossa "asia selvitetään". Mies varoitti naista, että yksityiskeskusteluja levittämällä tämä syyllistyisi rikokseen.Syyttäjän mukaan julkaisu aiheutti Facebook-ryhmässä laajaa halveksuntaa miestä kohtaan. Julkaisu myös levisi useiden miehen tuntevien ihmisten sekä lopulta myös tämän puolison tietoon.Syytetty nainen myönsi teon. Hän kuitenkin sanoi, ettei ollut tarkoittanut pahaa kenellekään ja oli halunnut vain, että miehen vaimo saisi tietää asiasta.Nainen vetosi myös siihen, että miehen Tinder-profiili oli julkinen. Oikeuden mukaan miehellä oli kuitenkin käytössään Tinderin maksullinen Gold-versio, jossa profiili näkyy muille käyttäjille vasta kun profiilin omistaja on tykännyt heidän kuvistaan. Oikeus katsoi, että mies oli näin pyrkinyt suojaamaan identiteettiään sovelluksessa.Oikeus huomioi myös sen, että mies oli erityisesti kieltänyt naista julkaisemasta tietoja sekä sen, että vaikka Facebook-ryhmä oli suljettu, siinä oli jäsenenä huomattava määrä ihmisiä.Oikeuden mukaan miehen selvästi tunnistettavan kuvan ja Tinder-keskustelun julkaiseminen olivat omiaan aiheuttamaan miehelle vahinkoa, kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. 39-vuotias nainen tuomittiin yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä 40 päiväsakkoon, joista kertyy hänen tuloillaan maksettavaa 240 euroa.Käräjäoikeus antoi tuomionsa viime viikon perjantaina.