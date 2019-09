Kotimaa

Hovioikeudelta harvinainen ratkaisu: kaksois­murhaajan vapautus peruttiin – näin päätöstä perusteltiin

Helsingin hovioikeus teki maanantaina harvinaisen päätöksen ja perui elinkautisvangin päästämisen ehdonalaiseen vapauteen. Hovioikeus oli aiemmin viime kesäkuussa hyväksynyt elinkautisvangin hakemuksen. Mies olisi tuon päätöksen mukaan laskettu vapaaksi 30. marraskuuta tänä vuonna.Rikosseuraamuslaitos vastusti miehen vapaaksi laskemista ja toimitti hovioikeudelle hakemuksen asian uudelleen käsittelemiseksi. Elinkautisvanki oli tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa tämän vuoden huhtikuussa törkeän kiristyksen yrityksestä ehdottomaan vankeuteen yhdeksi vuodeksi. Käräjäoikeus otti huomioon rangaistusta mitatessaan, että mies teki rikoksen osana järjestäytynyttä rikollisryhmää ja siksi käräjäoikeus käytti niin sanottua koventamisperustetta.Tämä uusi rikos ei ollut hovioikeuden tiedossa aiemmassa käsittelyssä, kun miehen ehdonalaiseen laskemisesta päätettiin. Uudessa ratkaisussaan hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden syyksi lukeman rikoksen laatu ja vakavuus olivat niin painavia seikkoja, ettei ehdonalaiseen vapauteen laskemisen edellytyksiä ole. Näin hovioikeus kumosi aiemman päätöksensä.Hovioikeuden mukaan on vaarana, että mies syyllistyy vapauduttuaan henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen. Miehen menettely ja järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen osoittavat hovioikeuden mukaan sellaista piittaamattomuutta ja tekojen samankaltaisuutta, että vaikka kyse ei ole yhtä vakavasta teosta kuin elinkautiseen vankeusrangaistukseen johtanut teko, vapaaksi laskemista ei voida puoltaa.Käräjäoikeus katsoi miehen yhdessä muiden tekijöiden kanssa United Brotherhoodin nimissä uhanneen vakavanlaatuisella rikoksella. Käräjäoikeus katsoi huhtikuussa, että jäi näyttämättä, että mies kuuluisi kyseiseen rikollisjärjestöön. Miehen motiivien on kuitenkin käräjäoikeuden mukaan katsottu liittyneen kyseiseen ryhmään ja miehen tehneen rikoksen osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Tämän vuoksi oikeus käytti koventamisperustetta.Elinkautiseen vankeusrangaistukseen mies tuomittiin, kun hän murhasi yhdessä toisen miehen kanssa kaksi miestä Orivedellä kesällä 2001. Tekoja hovioikeus luonnehti ”teloitustyyppiseksi”.Mies perusteli hakemustaan vapaaksi laskemisesta hovioikeudelle sillä, että hän on suorittanut elinkautista yli 18 vuotta, ja että hänellä on siviilissä sovittuna työ ja asunto. Järjestelyt koevapauteen pääsemiseksi oli jo aloitettu.