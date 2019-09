Kotimaa

Liukas sää yllätti Vaasassa: yhdessä aamussa kahdeksan onnettomuutta

Kaksi ihmistä on lähetetty sairaalaan tarkistettavaksi.

Vaasan seudulla on aamun aikana tapahtunut kahdeksan liikenneonnettomuutta. Päivystävän palomestarin mukaan onnettomuuksia on ollut muun muassa Kokkolantiellä ja moottoritiellä.



Hieman ennen aamuyhdeksää kolarit oli hänen mukaansa saatu purettua. Kaksi ihmistä on lähetetty sairaalaan tarkistettavaksi. Palomestarin mukaan onnettomuudet eivät ole olleet kauhean vakavia, mutta ne ovat työllistäneet pelastuslaitosta puolentoista tunnin ajan.



Onnettomuuksien syynä on Pohjanmaan poliisin mukaan liukkaus.