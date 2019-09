Kotimaa

Raikas syyssää jatkuu alkuviikon ajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pilvisyys vaihtelee monin paikoin ja runsastuu iltapäiväksi. Pohjois- ja Itä-Lapissa tulee paikoin kuurosateita, jotka voivat tulla osittain myös räntänä tai lumena. Muualla maassa on enimmäkseen poutaista, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.Luoteistuuli on laajalti kohtalaista ja idässä myös puuskaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 6 – 10 astetta, itä- ja pohjoisosassa 3 - 7 astetta. Yöllä selkeillä alueilla on laajalti heikkoa pakkasta.Tiistaina luoteisvirtaus jatkuu, tuuli on jo laajalti heikkoa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Suomen säähän vaikuttaa korkeapaine ja sää on enimmäkseen poutainen. Maan lounaisosassa satelee paikoin ja Itä-Lapissakin voi tulla yksittäisiä kuurosateita.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 6 – 9 astetta, itä- ja pohjoisosassa 3 - 7 astetta.Keskiviikkona pilvisyys on edelleen monin paikoin runsasta ja maan etelä- ja pohjoisosassa tulee paikoin sateita. Pohjois-Lapissa osa sateesta voi tulla lumena tai räntänä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5 – 10 astetta, pohjoisosassa 3 - 8 astetta, viileintä on Pohjois-Lapissa.