Kotimaa

Tarkkana liikenteessä: tienpinnat ovat voineet jäätyä koko Suomessa

Tarkkana liikenteessä: tienpinnat ovat voineet jäätyä koko Suomessa

23.9. 6:37

Aamulla liikenteessä olevien kannattaa olla varovaisia, sillä paikoin tienpinnat ovat yön pakkasten jäljiltä liukkaita koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmatieteen laitos on antanut maanantaiaamulle varoituksen koko Suomeen: ajokeli on huono, koska tienpinnat ovat voineet jäätyä.



Varoitus on annettu suhteellisen yleisellä ”mahdollisesti vaarallinen” -tasolla.



Päivällä lämpötilat etelä- ja keskiosassa maata ovat 5–10 astetta ja pohjoisessa viitisen astetta.



Lämpötilat ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan nyt tavanomaista alhaisempia. Tavallisesti näihin aikoihin päivän ylimmät lämpötilat ovat Suomessa 13 astetta.