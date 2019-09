Yhdysvaltoja vuosikausia riivannut opioidiepidemia on levinnyt Eurooppaan – nämä syyt ruokkivat ongelmaa myös Suomessa

Kotimaa

Yhdysvaltoja vuosikausia riivannut opioidiepidemia on levinnyt Eurooppaan – nämä syyt ruokkivat ongelmaa myös

Suomessakin





Onko epidemia hiipimässä Suomeenkin?

Kelassa uhkakuvaan on herätty





”Ongelma on naapurin Pekalla, ei minulla”

Vaikea tie ulos