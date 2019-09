Yhdysvaltoja vuosikausia riivannut opioidiepidemia on levinnyt Eurooppaan – nämä syyt ruokkivat ongelmaa myös Suomessa

Kotimaa

Yhdysvaltoja vuosikausia riivannut opioidiepidemia on levinnyt Eurooppaan – nämä syyt ruokkivat ongelmaa myös

Suomessakin

Onko sinulla ollut ongelmia opioidilääkkeiden kanssa? Voit kertoa meille asiasta nimettömänä: uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp 040-6609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019 .





Onko epidemia hiipimässä Suomeenkin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kelassa uhkakuvaan on herätty





”Ongelma on naapurin Pekalla, ei minulla”

Vaikea tie ulos