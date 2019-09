Ali halusi kostaa vaimonsa pettämisen, iski veitsellä kesken koulupäivän rintaan – nainen pelkää yhä henkensä edestä

Kotimaa

Ali halusi kostaa vaimonsa pettämisen, iski veitsellä kesken koulupäivän rintaan – nainen pelkää yhä henkensä

Tuiki tavallinen

IS sai koulun valvontakameravideon haltuunsa, ja tämän artikkelin yhteydessä on kooste alkurysystä sekä miehen poikkeuksellisesta käytöksestä puukotuksen jälkeen. IS ei näytä itse puukotusta sen raakuuden takia.

Mies





Hovioikeudessa





Ex-vaimo





Suunniteltu vai ei?





Ali





”Pelko jatkuu”