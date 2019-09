Kotimaa

Koti­hoidossa on jo nyt liian vähän väkeä ja tulevan kymmenen vuoden aikana tilanne uhkaa vain huonontua – mis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiakasmäärät kasvavat voimakkaasti

Erityistilainteisiin tarvitaan ratkaisuja