Luovutetun Karjalan kirkonkirjat ovat suvustaan kiinnostuneelle aarreaitta – 30 vuoden tallennusurakka eteni loppusuoralle

Kotimaa

Luovutetun Karjalan kirkonkirjat ovat suvustaan kiinnostuneelle aarreaitta – 30 vuoden tallennusurakka eteni l

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työ jatkuu vielä kiivaana

Suurperheet kiinnostavat tutkijaa