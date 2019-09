Kotimaa

Viikonlopulle luvassa viileitä haravointikelejä

21.9. 3:48

sää Viikonlopun sää ei suosi pihan syystöitä.

Lauantaille on luvassa laajalti pilvistä ja tihkusateista säätä. Pilvisyyttä on etenkin maan keski- ja länsiosissa. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa. Lapissa sade voi tulla paikoin räntänä.



Sunnuntaina pilvisyys vähenee ja aurinkokin saattaa näyttäytyä. Sää kylmenee, ja kolea pohjoistuuli saattaa olla puuskaista. Hallaa on odotettavissa koko maahan etelää myöten.



Lämpimimmillään lämpötilat kipuavat viikonloppuna eteläisessä Suomessa 12 asteeseen ja Lapissa noin 8 asteeseen.