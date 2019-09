Kotimaa

Eurojackpotissa 1 täysosuma – 44,6 miljoonaa lähti jakoon

Tässä on Eurojackpotin kierroksen 38/19 oikea rivi.

Eurojackpotin kierroksen 38/19 oikea rivi on 17, 21, 41, 48, 49 + 4 ja 8.Kierroksella on tullut yksi 5+2 oikein -tulos: täysosumalla saa 44 648 075,80 euroa.Voitonjako:5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 44 648 075,80 e, 5+1 oikein 342 227,10 e, 5 oikein 144 943,20 e, 4+2 oikein 5 490,20 e, 4+1 oikein 318,30 e, 4 oikein 139,90 e, 3+2 oikein 60,10 e, 2+2 oikein 20,00 e, 3+1 oikein 20,00 e, 3 oikein 17,70 e, 1+2 oikein 8,50 e, 2+1 oikein 8,50 ePerjantai-Jokerin oikea rivi on 0, 1, 7, 8, 9, 5Asiasta lisää hetken kuluttua.