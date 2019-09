Kotimaa

Ensin juotiin virolaista vodkaa – sitten mies porasi ryyppykaveriaan päähän: ”Se piti melkoista rytinää”

Tapahtumien alku: virolaista vodkaa

Uhrin versio: ”Kyllähän se melkoista oli”





Syytetyn versio: ihmisiä ramppasi sisään

Tekoväline oli yhä asunnossa

Ryyppykaveriaan ohimoon poranneen, viisissäkymmenissä olevan miehen valitus ei menestynyt Helsingin hovioikeudessa.Mies oli vaatinut tuomion alentamista, sillä hänen mielestään niin sanotulla ruuvauspäällä varustettua porakonetta ei voinut pitää ampuma- tai teräaseeseen rinnastettavana hengenvaarallisena välineenä.Hovioikeus oli toista mieltä, ja näin ollen puolentoista vuoden vankeusrangaistus törkeästä pahoinpitelystä pysyi voimassa.Törkeä pahoinpitely tapahtui Lohjalla helmikuussa 2018.Kaikki alkoi siitä, kun viisikymppinen mies värjötteli ulkona pakkasessa.Iltapäivästä hän tapasi tuttavansa, joka sanoi, että he voisivat mennä lämmittelemään hänen poikansa asunnolle.Tuttavamies kertoi myöhemmin oikeudessa, että kun kaksikko pääsi asunnolle, he narauttivat auki puolen litran taskumatin ja alkoivat ”ottamaan kuppia”. Taskumatissa oli virolaista vodkaa.Tuttavamies kertoi, että parin kolmen tunnin kuluttua tilanne meni ”vähän niin kuin yli ja porakone tuli kuvioihin”.Molemmat tuntuivat olevan yhtä hämmästyneitä yllättäen alkaneesta törkeästä pahoinpitelystä.Tuttavamies kertoi löhöilleensä sohvalla ja torkahdelleensa, kun yhtäkkiä viisikymppinen mies pomppasi tuoliltaan pystyyn ja tempaisi käteensä pöydällä lojuneen akkuporakoneen.– Olin puoliksi torkuksissa, enkä oikein ymmärtänyt mitä tapahtui. Hän tuli päälleni hajareisin ja sai lukittua käteni jaloillaan alleen.Viisikymppinen mies ei sanonut sanaakaan, vaan työnsi porakoneen kärjen tuttavansa ohimoon kiinni ja alkoi porata.Uhrin onneksi porakoneessa ei ollut kiinni terää vaan vääntämiseen tarkoitettu torx-kärki, joka sekin piti uhrin mukaan ”melkoista rytinää” repiessään pään ihoa.– Se ei uponnut kunnolla päähäni, vaan kipua aiheuttaen pikkuhiljaa järsi sitä, uhri kertasi.– En tiedä kuinka kauan poraaminen kesti, sillä menetin tajuntani. (...) Kyllähän se melkoista oli, kun painetaan voimalla ja kärki pyörii ja järsii päätä.Uhri heräsi vasta seuraavan päivän puolella. Toettuaan hän soitti heti eräälle tutulleen ja kertoi, että häntä on porattu päähän.Todistajana oikeudessa kuultu tuttu meni välittömästi miehen luokse ja totesi, ettei tämä ollut valehdellut: miehen kauluspaita oli pahoinpitelyn jäljiltä verinen ja pää ”ihan kauheassa kunnossa”.Ryyppykaveriaan päähän porannut mies sanoi oikeudessa, ettei muistanut poraamisesta yhtikäs mitään. Tieto siitä oli tullut esitutkintakuulusteluissa hänelle yllätyksenä.Hän muisti hörppineensä uhrin asunnolla jotain nestettä, jonka piti olla viinaa. Hän kuitenkin epäili sitä joksikin muuksi, koska ei ollut hetken päästä enää ”tällä planeetalla”.Hän oli ollut näkevinään, että asuntoon oli alkanut yllättäen rampata ihmisiä sisään. Ihmiset olivat hyökkäämässä hänen päälleen ja hän kuvitteli, että sohvalla maannut tuttavamies oli ihmisten samassa juonessa häntä vastaan.Mies muisti lyöneensä tuttavaansa joko nyrkillä tai avokämmenellä, mutta ei sen enempää. Sitten hän oli havahtunut harhoistaan ja halannut tuttavaansa anteeksipyynnöksi.Ennen poistumistaan asunnosta hän oli vielä varmistanut, että tuttavamies oli kunnossa.Käräjäoikeus piti tuttavamiehen kertomusta tapahtumista uskottavampana, sillä sitä tukivat muun muassa lääkärinlausunto vammoista ja kolmannen miehen todistus puhelusta, pään vammoista ja verisestä paidasta.Myös tekoväline oli yhä asunnossa, kun poliisit olivat saapuneet paikalle.Käräjäoikeus piti pahoinpitelyä kokonaisuutena törkeänä, sillä se oli tapahtunut uhrin kotirauhan piirissä, kohdistunut uhrin päähän ja kestänyt niin kauan, kunnes uhri oli menettänyt tajuntansa.Tekijän itse hankkimaa humalaa ja sen myötä tullutta harhaisuutta ei käräjäoikeuden mukaan voinut pitää rangaistusta alentavana seikkana.Koska miehellä oli entuudestaan tuomioita väkivaltarikoksista, käräjäoikeus katsoi, että puolentoista vuoden vankeusrangaistus on tuomittava ehdottomana.Oikeus myös velvoitti miehen korvaamaan uhrilleen kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 800 euroa, taksimatkoista 40 euroa ja poliklinikkamaksun 22 euroa.