Helsinki-Vantaalla poikkeuksellinen tilanne: ”Taistelevat malmilaiset” lentävät pienillä koneillaan jättikoneiden sekaan

Kotimaa

Helsinki-Vantaalla poikkeuksellinen tilanne: ”Taistelevat malmilaiset” lentävät pienillä koneillaan jättikonei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oletko paikalla? Lähetä kuva Ilta-Sanomien toimitukseen WhatsApp-viestillä numeroon 040 660 9019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019 tai sähköpostitse osoitteeseen uutiset@iltasanomat.fi.