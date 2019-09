Kotimaa

Poliisilla iso operaatio Ruoholahdessa – miestä puukotettu, kaksi otettu kiinni 20.9. 16:12

Kaksi otettu kiinni.

Miestä on puukotettu Ruoholahden kaupunginosassa Helsingissä.



Poliisi tiedottaa, että mies on toimitettu hoitoon.



Tapahtumapaikalta on otettu kiinni kaksi henkilöä.



Tässä vaiheessa poliisi tutkii tapahtumien kulkua ja tiedottaa myöhemmin.