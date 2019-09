Kotimaa

Ensimmäiset syytteet järkyttävästä seksuaalirikosvyyhdistä – syytteet koskevat muun muassa törkeitä lapsiin ko

Juuri nyt

Ensimmäiset syytteet järkyttävästä seksuaalirikosvyyhdistä – syytteet koskevat muun muassa törkeitä lapsiin kohdistuvia rikoksia 20.9. 11:35

Neljää epäiltyä vastaan nostettu syytteet Pohjanmaalla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskusrikospoliisin (KRP) tutkimassa laajassa lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten vyyhdissä on nostettu ensimmäiset syytteet. Pohjanmaan syyttäjänvirasto tiedotti perjantaina, että neljää henkilöä vastaan on nostettu syytteitä.



Syytteet koskevat muun muassa törkeitä lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöä, törkeitä raiskauksia ja törkeitä suokupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisiä.



KRP on kertonut aiemmin, että suomalaisia lapsia olisi huumattu ja raiskattu ja teot olisi kuvattu suorana verkkoon.



Seksuaalirikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2007–2014. Kuvamateriaalia koskevat rikokset ajoittuvat vuosiin 2007–2017.



Lisää aiheesta hetken kuluttua.