Kotimaa

Tämä on uimahallien yleisin riesa – Kotkalainen uimavalvoja Ismo: Sääntöjä rikotaan päivittäin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Välillä tullaan alasti uimaan”

Likaisena veteen meneminen kuormittaa allasvettä