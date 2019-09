Kotimaa

Janita, 24, ei päässyt fuksiaisten jatkoille helsinkiläisravintolaan – syynä romaniasu

Ihan samalla tavalla kuin valtaväestöön kuuluvalla voi olla huppari ja farkut, tämä on meille arkivaate.

Ennakkoluuloja on vähemmän pienillä paikkakunnilla