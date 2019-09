Kotimaa

Sannikka & Ukkola -ohjelma loppuu joulukuussa – Ylen päällikkö: ”Ohjelman elinkaarta on mietitty pitkään”

toimittaja Sanna Ukkola https://www.is.fi/haku/?query=sanna+ukkola ilmoitti https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006243491.html eilen illalla Twitterissä irtisanoutuvansa ja etsivänsä uusia töitä. Yleisradion ajankohtaistoimituksen päällikkö Riitta Pihlajamäen https://www.is.fi/haku/?query=riitta+pihlajamaen mukaan Ukkolan ja Marja Sannikan https://www.is.fi/haku/?query=marja+sannikan juontama ajankohtaisohjelma Sannikka & Ukkola loppuu joulukuussa.– Ohjelman elinkaarta on mietitty pitkään. Päätös lopettamisesta ilmoitettiin muutama viikko sitten, Pihlajamäki sanoo.Pihlajamäen mukaan Ukkola jatkaa Yleisradion palkkalistoilla ja ohjelman juontajana vuoden loppuun asti. Sannikalle on kaavailtu muita tehtäviä ajankohtaisohjelmien parissa.Pihlajamäen mukaan Sannikka & Ukkolan tilalle tulee uusi ohjelma, joka on ajankohtainen keskusteluohjelma. Hänen mukaansa jostain täytyy luopua, jotta uutta voidaan kehittää.ei ole ollut halukas kommentoimaan irtisanoutumisensa syitä. Hän on kertonut sen ollen hänen oma päätöksensä. Ukkola on ottanut Twitterissä hämmästellen kantaa muun muassa aiheesta nousseeseen kohuun ja keskusteluun.Pihlajamäen mukaan Sannikka & Ukkolan viimeinen jakso nähdään 13. joulukuuta. Hänen mukaansa ohjelman tekijät ottivat päätöksen lopettamisesta vastaan ammattimaisen tyynesti. Hän ei kommentoi, tarjottiinko Ukkolalle jotain muuta tehtävää Yleisradion sisältä.

Milloin Ukkola ilmoitti Yleisradiolle irtisanoutumisestaan, ja tuliko se yllätyksenä, Riitta Pihlajamäki?

– Sanna ilmoitti asiasta Twitter-tilillään.