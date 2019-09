Kotimaa

Viikonlopusta tulossa kolea ja paikoin sateinen

Maan länsiosaan saapuu jo aamuksi sateita.Etelässä ja idässä on vielä päivällä poutaa mutta pilvisyys lisääntyy. Illaksi lännen sateet liikkuvat itään, lännessä sää selkenee illaksi.Maan pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee. Lapissa ja Koillismaalla tulee jokunen vesi- tai lumikuuro.Päivälämpötila on etelässä 8 – 11 astetta, maan keskivaiheilla 4 – 7 astetta, Itä- ja Pohjois-Lapissa 2 - 4 astetta.Perjantaina luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, Pohjois-Suomen itäosassa jopa navakkaa.Pilvisyys lisääntyy selkeämmän aamun jälkeen, ja etenkin maan itä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, Lapissa paikoin vesi- tai räntäkuuroja.Päivälämpötila on etelässä noin 10 astetta, maan keskiosassa lähellä 8 astetta ja pohjoisessa 4 - 8 astetta.Lauantaina sää on pilvinen ja vesisateita liikkuu Suomen yli itään. Illalla ja sunnuntaiyönä sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi ja samalla pohjoisenpuoleinen tuuli voimistuu.Päivälämpötila on aivan lounaassa lähellä 15 astetta, muuten etelässä ja lännessä 8 – 12 astetta, idässä ja maan keskivaiheilla 4 – 8 astetta, Pohjois-Lapissa 1 - 4 astetta.