Telian liittymät mykistyivät ulkomailla – operaattori kertoo korjaavansa vikaa

Telian

matkapuhelinverkossa on häiriö ulkomailla. Yritys on tiedottanut asiasta verkkosivuillaan viime yönä. Tiedotteen mukaan osa liittymistä ei löydä matkapuhelinverkkoa ulkomailla. Telia kertoo korjaavansa vikaa parhaillaan.Uudessa-Seelannissa työskentelevä Ilta-Sanomien lukija kertoo, että hänen Telian liittymänsä on ollut mykkänä aamusta asti, eli Suomen aikaa myöhäisestä keskiviikko-illasta. Työpäivän aikana, Suomen aikaa torstaiaamuun mennessä, ongelma ei ole ratkennut.– Laitoin Telialle viestiä, ja siellä sattuikin olemaan kaveri vastaamassa yöllä siihen. Hän kertoi, että heillä on isoja ongelmia roamingin ja ulkomaan datan kanssa. Varmaan kaikilla Telian asiakkailla ulkomailla on liittymät mykkänä.Lukijamme kertoo odottavansa läheisensä terveydentilaan liittyvää tärkeää puhelua Suomesta, ja on siksi harmissaan tilanteesta.– Onhan se nyt iso harmi. Joku saattaa olla isoissakin vaikeuksissa, hän toteaa.