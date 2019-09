Kotimaa

Merivoimien suurhanke etenee – monitoimikorvetit korvaamaan käytöstä poistuvia aluksia

19.9. 1:10

Koko uuden laivueen on määrä olla täysimääräisessä käytössä vuonna 2028.

Merivoimien suurhankkeen on määrä edetä tänään, kun miljardiluokan alushankintoja koskeva sopimuskokonaisuus on esillä valtioneuvostossa.



Laivue 2020 -hankkeella korvataan seitsemän käytöstä poistuvaa alusta. Tilalle hankitaan neljä uutta Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia.



Alukset rakennetaan huoltovarmuussyistä Suomessa, mutta taistelujärjestelmä hankitaan ulkomailta.



Hankkeen hinta on 1,2 miljardia euroa, mistä rakentamisen osuus on noin puolet. Koko uuden laivueen on määrä olla valmis vuonna 2028.