Kotimaa

Ensilumi satoi Kilpisjärvelle

Ehjästä lumipeitteestä ei kuitenkaan ole vielä päivystävän meteorologin mukaan varmuutta. Ensimmäinen ehjä lumipeite voi tulla Käsivarren Lappiin näihin aikoihin syyskuuta tai lokakuun alussa. Muualla Lapissa ensilunta voi odottaa lokakuussa.Pysyvä lumipeite, eli yhtäjaksoinen senttimetrin mittainen lumikerros, tulee Pohjois-Lappiin loka-marraskuun aikana, selviää Ilmatieteen laitoksen lumitilastoista.Sää jatkuu koko Suomessa kylmänä ainakin viikonloppuun asti. Päivystävän meteorologin mukaan etelässä päästään päivälämpötiloissa vähän yli kymmenen asteen, muualla jäädään sen alapuolelle. Pohjois-Lappiin on luvassa päiväsaikaan vain muutama lämpöaste.Seuraavina öinä Suomeen on odotettavissa hallaa etelään ja yöpakkasta pohjoiseen.Torstaina kuurosateita on luvassa Länsi- ja Keski-Suomessa. Perjantaiksi säästä tulee hieman aurinkoisempi, mutta heikkoja sateita on luvassa idässä ja pohjoisessa. Lapissa sateet voivat olla jo räntää.Viikonloppuna sään pitäisi lämmetä, mutta ennusteet elävät vielä. Lämpimämpää ilmaa voi mahdollisesti odottaa jo lauantaina, mutta sunnuntaille on kuitenkin luvassa kylmä pohjoisvirtaus. Selvemmin lämpenee ensi viikolla, päivystävä meteorologi arvioi.