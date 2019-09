Kotimaa

Varjoliidin putosi Viitasaarella – kyydissä kaksi miestä

18.9. 20:01

Pelastuslaitoksen ensitietojen mukaan varjoliitimen kyydissä olleet miehet eivät ole hengenvaarassa, mutta loukkaantuivat.

Kaksi miestä loukkaantui, kun varjoliidin putosi noin 50 metrin korkeudesta Viitasaarella tänään, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos.



Onnettomuuspaikka on Viitasaarella Pasalankylällä. Paikalla on kaksi pelastuslaitoksen yksikköä, kaksi ambulanssia ja lääkintähelikopteri. Myös lentopelastuskeskus seuraa tilannetta.



Varjoliidin on ihmisen kantava laskuvarjoa muistuttava, siiven mallinen ilma-alus.