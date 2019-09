Kotimaa

Merkittävä käänne Viking Sallyn 32 vuotta vanhassa murhamysteerissä: yhtä epäillään karmivasta veriteosta

”Tietojemme mukaan epäilty ei ollut uhreille entuudestaan tuttu”





”Kyllä asialle pitäisi saada päätös, ettei se jää ikuiseksi mysteeriksi”