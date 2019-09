Kotimaa

Lasten tekeminen on Ukrainassa kovaa bisnestä – Sofi Oksanen avaa karua todellisuutta uudessa kirjassaan

Hotelli





Olemme









Ukrainan





Täällähän syntyy joka vuosi Suomeen kansalaisia. Keinoin, joista ei ole minkäänlaista seurantaa.





Oksanen

Koirapuiston





Oksanen

Ilta-Sanomat vieraili Dniprossa Sofi Oksasen kirjan tapahtumapaikoilla: