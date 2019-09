Saman perheen naiset neljässä sukupolvessa kertovat, millaisia paineita ulkonäkö on aiheuttanut heidän elämässään: ”Aina joku kuuri päällä”

Kotimaa

Saman perheen naiset neljässä sukupolvessa kertovat, millaisia paineita ulkonäkö on aiheuttanut heidän elämäss









Liisa Silvo, 90, Jokioinen: ”Ennen oli yksinkertaisempaa”





Neuvo Livia-vauvalle:

Pirjo Silvo-Kivinen, 71, Jokioinen: ”Aina on ollut joku laihdutuskuuri päällä”





Neuvo Livia-vauvalle:

Piialiisa Virtanen, 44, Tammela: ”Nuorena muottiin mahtuminen oli raskasta”



Neuvo Livia-vauvalle:

Suvi Jaakkola, 25, Vantaa: ”10 vuotta sitten itsensä laittaminen oli vapaampaa”



Neuvo Livia-vauvalle: