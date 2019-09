Kotimaa

Mies käytti lasta törkeästi hyväkseen lukuisia kertoja – tuomittiin 3,5 vuoden vankeuteen

käytti alle 16-vuotiasta lasta törkeästi seksuaalisesti hyväkseen vuoden 2017 touko-joulukuun välisenä aikana.Oikeuden mukaan mies ja lapsi olivat keskenään lukuisia kertoja suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä. Oikeuden mukaan teko aiheutti lapselle iän ja kehitystason vuoksi erityistä vahinkoa.– Tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä ottaen muun ohella huomioon sukupuoliyhteyksien ja osatekojen suuri lukumäärä, osapuolten ikäero, teon pitkäkestoisuus ja sukupuoliyhteyksien suojaamattomuus, luki syyttäjän laatimassa rangaistusvaatimuksessa, jonka oikeus katsoi toteennäytetyksi.laatimasta julkisesta selosteesta ei käy ilmi lapsen sukupuoli, hänen tarkka ikänsä eikä rikoksen tekopaikkakunta. Myöskään sukupuoliyhteyksien luonnetta ei raoteta tarkemmin. Julkista selostetta lukuun ottamatta tuomio on salainen.Mies tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 3,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen.tuomittu mies on nykyään 50-vuotias, ja hänet määrättiin vangittavaksi. Miehen passituspaikka on Jokelan vankila.Mies joutuu maksamaan uhrille kivusta, särystä, muusta tilapäisestä haitasta ja kärsimyksestä yhteensä 15 500 euroa. Hän joutuu maksamaan myös uhrin yli 6 500 euron oikeudenkäyntikulut.Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden aiemmin tässä kuussa antama tuomio ei ole lainvoimainen, sillä mies on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon. IS ei julkaise rikoksesta tuomitun miehen nimeä, sillä se saattaisi paljastaa uhrin henkilöllisyyden.