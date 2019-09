Kotimaa

Kylmä sää jatkuu – Lappiin luvassa lunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivällä sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikallisia kuurosateita tulee varsinkin maan itä- ja keskiosassa, paikoin myös muualla. Illalla on poutaa.Päivälämpötila on aivan etelässä 10 – 12 astetta, maan keskiosassa 7 – 10 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen 4 - 8 astetta.Torstaina maan länsiosaan saapuu jo aamuksi sateita. Etelässä ja idässä on vielä päivällä poutaa, mutta pilvisyys lisääntyy. Illaksi lännen sateet liikkuvat itään ja lännessä sää selkenee illaksi.Maan pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja tulee joitain sadekuuroja, Koillis-Lapissa lumikuuroja.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 6 – 10 astetta, pohjoisosassa 3 - 6 astetta.Perjantaina pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Pohjois-Lapissa tulee vesi- tai räntäkuuroja.Päivälämpötilat ovat ennallaan.