Taksikuski Kalevin mitta tuli täyteen: lataa suorat sanat seksillä maksamisesta ja ”Mersu-kulisseista”

Näin vastaa Taksiliitto

Yli kymmenen vuotta Pohjois-Suomessa taksinkuljettajana toiminutta Kalevia https://www.is.fi/haku/?query=kalevia (nimi muutettu) suututtaa, miten alan uudet yrittäjät leimataan epäluotettaviksi.Vanhan ajan kuljettajat puhuvat, miten ennen kaikki oli paremmin. Oli turvallinen ja luotettava taksi, joka käytti mummoa sairaalassa.Vanhan ajan kuljettajat parjaavat uutta taksilakia. Alalle tuli epäpäteviä kuljettajia ja veronkiertäjiä.– Vanhan taksilain kuljettajilta unohtuu, että he itsekin ovat ajaneet pimeitä kyytejä. Joka toinen kyyti taidetaan ajaa omaan taskuun.Kalevista tuntuu, että veronkierto on ollut maan tapa.Jos sukulainen tai tuttava on kyydissä, hän maksaa kyydistä suoraan käteisenä.On niin sanottuja hukka-ajoja, joissa asiakkaalta peritään käteisenä kyydin hinta. Mittariin laitetaan, että kyyti on mennyt hukkaan.Yleistä on ottaa viikonlopuksi kuljettaja, jolle taksiyrittäjä maksaa palkan suoraan käteen. Kuski ajaa vuorot yrittäjän tunnuksilla.Kun rengistä ei ole merkintää, yrittäjän ei tarvitse tilittää veroja eikä maksaa työnantajamaksuja.Aina taksikyydissä raha ei vaihda omistajaa. Maksuvälineeksi käy myös seksi.Kalevin mukaan seksin vonkaus on yleistä yövuoroissa. On hienovaraista vihjailua, joskus naiset käyvät suoraan kimppuun.– Taksimieshän on se illan viimeinen toivo, kun ei ole baarista eikä muualta löytynyt.Kalevin mukaan taksikopilla tiedetään kaikki kylän asiat. Kuka on sairas, kenellä on mikäkin sairaus, millä poliklinikalla asiakas käy, mihin aikaan asiakas lähtee lääkäriin.Samalla voi junailla itselleen hyviä kyytejä. Taksikuljettajat himoitsevat erityisesti rahakkaita Kela-kyytejä.– Jos Kela-kyyti osuu omalle kohdalle vaikkapa Oulun sairaalaan, se on 400 euroa suuntaansa. Menopaluuksi muutettuna se on 800 euroa.Yleensä Kela-kyydit osuvat tutulle kuskille.Kalevin mielestä juoruilu on yleistä taksikuskien keskuudessa. Tiedetään, kuka meni minnekin. Pohditaan, mitä hän siellä teki. Joku tietää, millä asioilla hän oli.Tiedetään, missä naapurin rouva on yönsä viettänyt.– Näissä ovat pienet piirit ja asiakkaat tulevat nopeasti tutuiksi. Vaikka asiakkaat eivät puhu välttämättä omista asioistaan, joku tutun tuttu aina tietää.Sosiaalinen media on Kalevin mielestä raaistanut puhetyyliä. Hän on seurannut taksikuljettajien Facebook-ryhmää ”Taksareiden vapaa sana”. Ulkopuolisin silmin tarkasteltuna keskustelu on härskiä.Yksi taksikuljettaja luettelee taksityön parhaita puolia: Naisen tuoksu, hedelmäisen naisen kutsuva, himokas, mehukas tuoksu, joka hivelee tuntoaisteja ja saa alkukantaisen ihmisen tuntemaan itsensä vahvaksi.Kilpailu alalla on kiristynyt, Kalevi peilaa.Kun kyydit vähenevät, hermoilu kiristyy. On pakko repiä raha jostakin.– Ei haluta vaihtaa halvempaan autoon. Pitää olla uusin mersu, joka maksaa sata tuhatta euroa.Kalevin mielestä taksikuljettajien keskuudessa vallitsee hierarkia. Joka on joskus saanut ostettua itselleen Mersun, haluaa pitää kulissit pystyssä loppuun asti.– Kun on Mersu, muut tietävät, että sillä pyyhkii hyvin.Jos ei ole Mersu, pitää olla Volvo.Ala on Kalevin mielestä sellaista selkään puukotusta ja kieroilua, että moni ei kauan viihdy taksinkuljettajana. Hän lopettaa parin vuoden jälkeen.– Siinä on varmaankin suurin syy kuljettajapulaan. Palkkahan ei ole sen huonompi kuin hoitoalalla.Taksiliiton järjestöpäällikkö Katja Saksa https://www.is.fi/haku/?query=katja+saksa vastaa Taksiliiton puolesta IS:n haastatteleman taksimiehen väitteisiin.Taksiliitto on taksialan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Taksiliiton tavoitteisiin on kirjattu muun muassa, että harmaata taloutta on torjuttava, asiakasturvallisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota ja lainsäädännön noudattamisen valvontaa olisi lisättävä.

Asiakkaista puhutaan taksimiesten kesken pahaa – onko tämä sallittua tai totta?

Haastateltavan mukaan taksialalla esiintyisi paljon harmaata taloutta. Jääkö sellaisesta kiinni?





Oletteko koskaan kuulleet, että taksinkuljettajat ottaisivat tosiaankin seksiä vastaan maksuksi asiakkailta tai muuten vain harrastavat sitä asiakkaiden kanssa? Mikä on liiton kanta asiakkaan ja kuljettajan väliseen seksiin?





Saatteko palautetta ”juoruilusta” ja pahan puhumisesta työyhteisössä?

Saimme vinkin suljetusta Facebook-ryhmästä, jossa taksinkuljettajat puhuvat avoimesti työstään ja asiakkaistaan. Oletteko te kuulleet tällaisesta ryhmästä?

– En ole omassa työssäni kuullut tällaisesta. On varmasti olemassa työyhteisöjä, joissa asiakkaista puhutaan eri tavoin. En ole kuitenkaan kuullut, että tämä olisi taksialan erityisongelma.– Se on meidän mielestämme tällä hetkellä huolenaihe, että harmaalle taloudelle on annettu mahdollisuus. Kun taksamittaria ei ole pakko olla, eikä siellä ole sellaista järjestelmää, joka ottaisi ylös kaikki taksin ajetut kilometrit ja tulot, niin se luo isomman riskin harmaalle taloudelle kuin aikaisemmin. Se on meillä prioriteeteissa, että sitä ei mahdollistettaisi millään tavalla.– Pitäisi tukkia kaikki mahdollisuudet harmaan talouden harjoittamiseen. Pitäisi olla järjestelmät, jotka rekisteröisivät kaiken toiminnan taksissa. Näin raporttien tekeminen myös helpottuisi.– Tällaisia juttua ei ole kyllä meidän korviin asti kantautunut. Onko asiakkaan kanssa järkevää solmia tällaisia suhteita? On yrityskohtaista, miten tällaisiin suhteisiin asiakkaiden kanssa suhtaudutaan. Toki taksialalla ollaan ihmisten kanssa paljon tekemisissä. Voihan siinä suhteitakin syntyä, mutta tapaamiset kannattaa sitten keskittää vapaa-ajalle. Ei sitä mikään kielläkään. Työyhteisön omissa säännöissä se voi olla kiellettyä, mutta mitään yleispätevää ohjetta siihen ei ole. Suuri osa yrittäjistä on myös yksinyrittäjiä.– Liiton kanta on, että asiakassuhteet kannattaa pitää erillään henkilökohtaisista suhteista ja maksuvälineenä hyväksyä käteinen, kortti tai mobiilimaksu.– Aiemmin laissa oli taksinkuljettajan vaitiolovelvollisuus, mutta se on nykyään muuttunut taksilain myötä. Osalla yrityksistä on edelleen kirjattuna vaitiolovelvollisuus omiin laatulupauksiin ja toimintaperiaatteisiin. Osalla sitten taas ei.– Varmasti moniakin suljettuja ryhmiä on olemassa erilaisilla työntekijöillä. Ei ole missään määrin hyväksyttävää, jos siellä tunnistaa tietoja. Olisi hyvä, jos jokaisella työnantajalla olisi keino ohjata kuljettajat puhumaan asiakaskohtaamisesta jonkun kanssa. Se on aina parempi vaihtoehto kuin lähteä purkamaan tuntoja somessa.