Reijo Ruokasen kolumni: Ratkaisu hoitajapulmaan

Esimerkiksi Britanniassa podetaan kroonista hoitajapulaa aina, kun talous on kuosissa.

Hurrasin, koska arvelin, että syksyllä Kiuru jää kiinni puheistaan.Nyt Krista Kiuru (sd) on hallituksen peruspalveluministeri. Jostain pitäisi löytää se pari tuntia.Kenenkään ei pidä käsittää väärin. En suinkaan pidä hoitajien määrän kasvattamista tarpeettomana. Läheiseni ollessa hoivakodissa näin, kuinka kovilla hoitajat ovat ja kuinka hyvää työtä he silti tekevät.Kokeneena poliitikkona Kiuru tiesi valehtelevansa äänestäjille. Sille hurrasin.Kiurulle ei mitenkään voinut tulla yllätyksenä se, että hoitajien määrä ei kasvaa lakimuutoksella. Tarvitaan rahaa ja ihmisiä.Rahaa hallitus voi toki osoittaa hoitajien määrän kasvattamiseen vaikka kuinka paljon, kunhan tinkii muualta. Sekään ei ratkaise ongelmaa, koska hoitajia tarvittaisiin tuhansia lisää. Ei onnistu, ei millään.Huonosti palkattu työ ei ole kauhean houkutteleva. Siksi oppilaitoksiin ei tahdo löytyä opiskelijoita. Alalla olevistakin moni lähtee muihin hommiin mukavamman työn ja paremman palkan perään.Kyllä Kiuru tämän tiesi, kuten tiesivät muutkin demarit, mutta heillä oli vaalit voitettavana. Ei silloin kannata takertua pikkuseikkoihin.Nyt hallituksen tarkoituksena on saada 0,7-hoitajamitoitus lakiin kirjattua vuoden vaihteeseen mennessä.Laki on merkityksetön, koska sitä on mahdoton noudattaa. Siksi siihen todennäköisesti tulee vuosien siirtymäaika. Se siitä kahden tunnin hommasta.Jotta hoitajia joskus saadaan lisää, työstä pitää tehdä houkuttelevampaa. Palkkojen nostokin voi olla tarpeen. Koulutusta pitää lisätä. Muilta aloilta tarvitaan paluumuuttajia. Ei ole helppoa.ratkaisu on toki tarjolla. Hankitaan meille lama.Laman aikana muiden alojen työpaikat vähenevät. Hoitajat eivät enää vaihda hommia. Jo alalta lähteneet palaavat takaisin hoitotyöhön, koska siellä on töitä eivätkä ne lopu.Näin on käynyt muuallakin. Esimerkiksi Britanniassa podetaan kroonista hoitajapulaa aina, kun talous on kuosissa.Kun kasvu supistuu tai lakkaa, yksityisen sektorin työpaikat vähenevät. Silloin hoitajat palaavat takaisin alkuperäiseen ammattiinsa.Myönnän, ettei lamakaan ole yksinkertainen ratkaisu. Ilman palkankorotuksiakin uuden hoitajamitoituksen täyttäminen maksaisi vuodessa ehkä 200 miljoonaa euroa. Sitä rahaa ei ole nyt. Vielä heikommin rahaa on laman aikana.Ehkäpä joku keksii päästää Veikkauksen pälkähästä ja nappaa sen rahoista tarvittavat miljoonat. Siitä seuraisi uusia ongelmia, mutta politiikkahan on ongelmien ratkaisemista. Tuollainen pulma varmaan hoituisi kahdessa tunnissa.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.