Norjalais­koirien kilpailu­kielto Suomessa jatkuu kuun loppuun – syynä veri­ripuli­tauti

Tauti alkoi levitä elokuun lopulla.

Suomen Kennelliitto on päättänyt jatkaa Norjassa asuvien koirien osallistumiskieltoa Kennelliiton alaisiin koiratapahtumiin Suomessa syyskuun loppuun asti.



Norjassa kokeet, kilpailut ja koiranäyttelyt on peruttu toistaiseksi siihen saakka, kunnes Norjan viranomaisilta saadaan uutta tietoa koirien veriripulitaudista, kertoi Norjan Kennelliitto maanantaina.



Norjan uutistoimisto NTB:n mukaan tauti alkoi levitä elokuun lopulla, ja koko maassa on ollut sairaustapauksia. Reilut kaksikymmentä koiraa on kuollut tautiin.