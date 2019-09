Kotimaa

Tässä on tiettävästi Suomen ainoa pyörillä kulkeva päiväkoti





Metsä on mahtava paikka opetella eri asioita. Lapset keksivät paljon myös itse.





Kyllä tämä suunnittelua vaatii näinkin. Vuoropäiväkodissa on mietittävä tarkkaan, mitä bussipäivänä tehdään ja millä porukalla, kun lasten hoitoajat vaihtelevat.