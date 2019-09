Kotimaa

Strippari Irina Tundra paljastaa suomalaisten fetissit – poikkeavat ruotsalaisten mieltymyksistä

Yksi erikoisimmista pyynnöistä, jonka olen saanut, oli sellainen, jossa asiakas pyysi minua turmelemaan oman autonsa ja kuvaamaan toimintani videolle.





Joskus asiakkaan ammatti on selvinnyt jälkikäteen lehteä selatessa tai tv:stä.

Meitä oli kaksi tyrmääviksi laittautunutta esiintyjää, mutta asiakas kysyikin, voisiko hänelle mieluummin esiintyä kassaneiti, joka oli saapunut vain hetkeksi tuuraamaan kassaa meikittä ja hiukset sotkuisessa nutturassa.

