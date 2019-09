Kotimaa

Japanissa taifuunin jäljiltä edelleen kymmeniä­tuhansia koteja ilman sähköä

16.9. 11:59

Japanissa lähes 80 000 kotia on edelleen ilman sähköä viikko sitten maan itäosaa runnoneen taifuunin jäljiltä.

Tilannetta uutistoimisto AFP:lle maanantaina kommentoineen sähköyhtiön edustajan mukaan on todennäköistä, ettei sähköjä saada palautettua kaikille alueille ennen kuin vasta ensi viikon lopulla.



Voimakas Faxai-taifuuni rantautui viikko sitten maanantaina Tokion itäpuolelle. Myrsky surmasi kaksi ihmistä, minkä lisäksi ainakin kolme iäkästä ihmistä kuoli yli 35 asteeseen kohonneen lämpötilan takia.



Japanissa sataa edelleen reilusti vettä, mikä on hankaloittanut elpymistoimia. Sateiden on pelätty myös aiheuttavan maanvyöryjä, minkä takia yli 46 000 ihmiselle on annettu evakuointikehotus.